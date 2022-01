Styczeń 2022 w Ciechocinku: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Ciechocinku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed pakoskim ratuszem zamontowano właśnie nowy pomnik. Jest to siedzący na ławeczce św. Jakub, patron Pakości. Wiosną przyszłego roku w centrum miasta pojawi się kolejny pomnik. Będzie to Kazimierz Wielki, który w 1359 roku nadał Pakości prawa miejskie.

Mamy dla was porcję zdjęć z Google Earth. Jest to aplikacja, która umożliwia nam oglądanie świata z satelity. Tak jak można by to było zobaczyć będąc w kosmosie. Zajrzeliśmy w aplikacji na najciekawsze budynki w Ciechocinku. Zobaczcie jak Ciechocinek wygląda z kosmosu. Po każdym zdjęciu z satelity dla porównania będziecie mogli zobaczyć zdjęcie z perspektywy, którą widzimy na co dzień.