Spacer do 66 km od Ciechocinka. Urokliwe trasy na weekend 22 - 23 stycznia?

Spacerem z Ciechocinka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Ciechocinka, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Ciechocinku ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 23 stycznia w Ciechocinku ma być 1°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 12,01 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podejść: 894 m

Suma zejść: 876 m

Wojciechstypa poleca trasę spacerowiczom z Ciechocinka

Niskie Brodno - jezioro zaczynające się w granicach miasta i łączące się z Wysokim Brodnem, nad którym znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Lisa Młyn. Od Żmijewa do parkingu przy restauracji Omega powrót Jaśkową Drogą.

