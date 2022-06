Spacer do 66 km od Ciechocinka. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 czerwca

Ścieżki spacerowe w okolicy Ciechocinka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Ciechocinka, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,61 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podejść: 1 712 m

Suma zejść: 1 668 m

Wojciechstypa poleca trasę mieszkańcom Ciechocinka

Trasa wymyślona specjalnie, żeby przejść całą ścieżkę rowerową z Brodnicy do Zbiczna "Jaśkowa Droga".

🌳 Trasa spacerowa: Wielka pętla po Inowrocławiu

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,15 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 41 m