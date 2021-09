Ścieżki rowerowe do 124 km od Ciechocinka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Trasy rowerowe z Ciechocinka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 124 km od Ciechocinka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Ciechocinku ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Ciechocinku ma być 19°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Czarną Drogą po Borach Tucholskich

Stopień trudności: 1

Dystans: 41,72 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 360 m

Rowerzystom z Ciechocinka trasę poleca Tourbike

Z serii Bory Tucholskie: start Swornegacie przez Owink, droga pilska do Pila Młyn, niebieska ścieżka dydaktyczna do Bachorza, dalej ścieżka wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno do Funki, stamtąd przez Hubertówkę do bramy na szutrówce od strony Klosnowa i dalej na połnoc prosta Czarna Droga aż do Drzewicza; w Drzewiczu skręt na lewo asfaltówką do Sworów.

Nawiguj