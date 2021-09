Rowerem do 124 km od Ciechocinka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Ciechocinka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 124 km od Ciechocinka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Ciechocinku ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Ciechocinku ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła PN Bory Tucholskie Kaszubską Marszrutą

Stopień trudności: 2

Dystans: 57,81 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 425 m

Suma zjazdów: 549 m

A.rz57 poleca trasę mieszkańcom Ciechocinka

Dookoła PN Bory Tucholskie Kaszubską Marszrutą

Chcemy poznać nowy twór pn "Kaszubska Marszruta". Docieramy samochodem do Charzykowych i parkujemy na darmowym parkingu, w miejscu skąd ruszamy na trasę rowerową.

Za miejscowością początkowo łąki a następnie piękny las jak w górach. Następnie równa żużlówka przez las. Od Kopernicy równiutki "spokojny" asfalt do Chocimskiego Młyna.

Tu wjeżdżamy na nowe ścieżki wykonane w ramach projektu "Kaszubska Marszruta" (zdjęcia). Jedziemy ją aż do Drzewicza aby za nim sręcić w prawo i podążać szutrówką do Czernic.

Po drodze Swornegacie z odpoczynkiem i posiłkiem w restauracji.

W Czernicach też jest czynny bar. Stąd asfaltem do Męcikału. Tu lody w sklepie blisko kościoła.

Wyjeżdżając z miejscowości przez śliczny most trafiamy na piaszczystą drogę. Początkowo jest wyjeżdżona ścieżka w lesie a później prowadzenie co jakiś czas rowerów w piachu. Docierając do Parku Narodowego zaczyna się szutrówka, aż do Klosnowa. Stąd już asfaltem wracamy do Charzykowy.

Aby ominąć piaszczysty odcinek można od Męcikału pojechać ścieżką rowerową wzdłuż drogi woj. 235 i za Pawełkami skręcić na Charzykowy.

Trasa bardzo atrakcyjna dla średnio zaawansowanych, również dla rodzin.

Posiłki na pewno można zjeść w Charzykowych, Swornychgaciach i Czernicach.

Noclegi praktycznie na każdym kroku w agroturystykach po drodze.

Nawiguj