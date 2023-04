Przegląd tygodnia z 30.04.2023 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 23.04 do 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną znanego dewelopera Józefa Wojciechowskiego. Ma z nim dwóch synów, a po rozwodzie zmieniła image, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem w mediach społecznościowych.

Trwają rozmowy i prace w sprawie wywłaszczenie zabytkowego basenu termalno-solankowego w Ciechocinku. Są już pieniądze na operat szacunkowy.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy długi weekend [ 28 kwietnia – 3 maja 2023]