Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Własny kawałek zieleni w mieście? To możliwe. Przygotowaliśmy dla was zestawienie ofert mieszkań z ogródkiem na sprzedaż w Bydgoszczy. Są tu lokale, w których można od razu zamieszkać, bez większych nakładów finansowych, i takie, które wymagają remontu. Zobaczcie oferty, ceny i zdjęcia. Może któraś z propozycji wam się spodoba i zmienicie swój adres?

Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największe pereł polskich uzdrowisk. Obejrzyjcie stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak bardzo zmienił się Ciechocinek!

W 2022 roku w Ciechocinku czeka nas sporo wydarzeń kulturalnych. Przygotowaliśmy dla was listę tego, co będzie się działo w kultowym uzdrowisku. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do naszej galerii.

Internauci potrafią komentować rzeczywistość z przymrużeniem oka. Robią to często w postaci Memów. Ten trend nie ominął również popularnego Ciechocinka. Przejdź do galerii i zobacz jak się śmieją z kultowego uzdrowiska!

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku zaprasza na koncert charytatywny na rzecz dzieci z Ukrainy. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 14 marca godz. 17.00 w MCK.

Wiele osób marzy o kwitnącym ogrodzie, ale albo nie ma „ręki do kwiatów”, albo czasu na troskliwą pielęgnację roślin. Te ograniczenia wcale nie oznaczają, że muszą one zrezygnować z kwitnącego ogrodu. Jest sporo pięknych roślin, które wymagają minimalnej opieki. W dodatku można je dobrać tak, by kwitły od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Polecamy wieloletnie kwiaty łatwe w uprawie.

Róże Burmistrza to tradycyjne już nagrody dla mieszkanek Aleksandrowa Kujawskiego, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta. Na przestrzeni 11 lat trafiły do 42 kobiet. Były to m.in. przedstawicielki stowarzyszeń, polityki, kultury, oświaty czy służby zdrowia.