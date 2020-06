Przegląd tygodnia w Ciechocinku, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Ciechocinek od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Otwarte kąpieliska 14.06.2020 w Ciechocinku. Szukasz miejsca, w Ciechocinku, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy sezon kąpielowy na Twoim ulubionym kąpielisku w Ciechocinku już się rozpoczął? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście. Jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Ciechocinku? Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Ciechocinku. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Ciechocinku i okolicy.

Raport z przygotowań zespołów 4. ligi kujawsko pomorskiej do sezonu 2020/21. Wykaz sparingów, pierwsze transfery i wyniki meczów kontrolnych.