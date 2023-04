Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.04.2023

Sandomierski Szlak Jabłkowy to wyjątkowa trasa turystyczna. Jeśli widzieliście już większość majówkowych atrakcji Polski, to czas na coś nowego. Wyprawa Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym może być idealnym pomysłem na spędzenie tegorocznego długiego weekendu majowego. Sprawdzamy, jak przebiega trasa i co ciekawego można na niej zobaczyć.