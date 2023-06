Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.06.2023

Mieszkańcy Ciechocinka będą mogli spacerować za darmo wokół tężni. To efekt rozmów spółki, która zajmuje się zabytkiem i urzędu miasta.

Mandat za wieszanie skrzynek z kwiatami na balkonie? To nie jest żart. Wystarczy sięgnąć do polskich przepisów, żeby się o tym przekonać. Rośliny balkonowe wywieszane na zewnątrz, poza barierką balkonu wywołują kłótnie międzysąsiedzkie w sezonie letnim. Wiele osób dekoruje taras czy balkon kolorowymi kwiatami, więc potencjalnie grozi im grzywna. Zobacz, kiedy można to przypłacić wysokim mandatem.