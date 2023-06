Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.06.2023

W ostatnim meczu IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Chemika Moderatora Bydgoszcz. To był hit 34. kolejki, bo grali ze sobą lider z drugim zespołem.

Wakacje w Grecji to o wiele więcej niż ateński Akropol, białe domki na Santorini czy jazda quadami po Krecie. Do kraju należy wiele wysp, do których większość turystów nigdy nie dociera. To prawdziwe ukryte skarby Morza Śródziemnego, pełne atrakcji i cudów przyrody. Jednym z nich jest Kefalonia, wyspa pięknych plaż, niesamowitych jaskiń, wodnej zabawy i pysznego wina. Zapraszamy do przewodnika po najlepszych atrakcjach tego mało znanego zakątka Grecji.