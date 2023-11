Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.11.2023

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [17-19 listopada 2023]?

Opłaty parkingowe w sanatoriach potrafią mocno zaskoczyć. Są miejsca, gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju samochodu. Zobacz gdzie są najniższe opłaty, a gdzie najwyższe.