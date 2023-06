Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.06.2023

Czerwiec to pora, podczas której chętnie spędzamy czas na łonie natury – otaczająca nas zieleń wpływa kojąco na zmysły i dodaje energii do działania. Jeśli szukacie miejsc, w których wypocząć w słoneczne dni, zapraszamy do zapoznania się z naszą listą atrakcji w Polsce idealnych na jednodniową wycieczkę i weekend. Dokąd warto pojechać, by ciekawie spędzić czas na świeżym powietrzu?