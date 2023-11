Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.11.2023

W czwartek, 9 listopada rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej została przewieziona do Kolegiaty świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nawiedziła też siostry Szarytki i Honoratki.

To już 4. edycja Nocnego Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku. Bieg do uzdrowiska przyciąga biegaczy z całej Polski. To wyjątkowa impreza, bo uczestnicy biegną w oryginalnych przebraniach.

Przy przejeździe kolejowym na ul. Wojska Polskiego chodzą krowy. Nie są przywiązane i wchodzą na droge. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.