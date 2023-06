Przegląd prasy z Ciechocinka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.06.2023

Baseny letnie w Ciechocinku to atrakcja, która przyciąga nie tylko mieszkańców i kuracjuszy. Inwestycja była wiele razy nagradza. Kompleks wodny w uzdrowisku będzie otwarty już 17 czerwca 2023. Urząd wprowadził kilka zmian w sezonie 2023.

Nowa Wieś - to najpopularniejsza nazwa wsi w województwie Kujawsko-Pomorskim. Tak nazwanych jest 14. miejscowości. Zobaczcie, gdzie się znajdują i ile te wsie mają mieszkańców.

Artur Nenczak, wójt gminy Zakrzewo za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi. To jedyny samorządowiec z powiatu aleksandrowskiego, który odebrał odznaczenie w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Problemy w pracy i w związku, ciągłe odkładanie spraw na później, rozkojarzenie, łatwe wpadanie w złość – znasz to? To mogą być objawy ADHD u dorosłych. Niezdiagnozowane i nieleczone w dzieciństwie zaburzenie nie znika, a jego symptomy mogą nie być tak wyraźne jak u dzieci. Jednak mimo to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi generuje nadal wiele trudności, które zakłócają codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, jak rozpoznać ADHD u dorosłych i jak je leczyć.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące hamburgerów wieprzowo-drobiowych. W wycofanych ze sprzedaży produktach wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą doprowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Sprawdź, o które hamburgery chodzi i która partia została wycofana ze sklepów.