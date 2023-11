Przegląd prasy Ciechocinek 9.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ciechocinku

Na ul. Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim doszło do wypadku. Potrącony został 29-latek ze słuchawkami na uszach, który wtargnął przed nadjeżdżającego citroena.

Od 6 listopada Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest w Aleksandrowie Kujawskim. Pierw kopia świętego obrazu trafiła do parafii Wspomożenia Wiernych, a następnego dnia do Kolegium Kujawskiego. Powitali go uczniowie i nauczyciele.