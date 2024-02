Przegląd prasy Ciechocinek 8.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ciechocinku

Męczą cię bóle mięśni lub stawów? Możesz sobie pomóc robiąc samodzielnie rozgrzewającą i przeciwbólową maść z jałowca. Warto stosować ją u osób z dną moczanową, reumatyzmem oraz do masaży. Wypróbuj prosty przepis od Zielarki z Kampera.

Sałatki do pracy nie muszą być nudne, ani mdłe. Proponuję wypróbować przepis na sałatkę z selera naciowego z żurawiną i kurczakiem gyros, która świetnie równoważy słodki smak ananasa z dobrze doprawionym mięsem drobiowym. Szybka i smaczna sałatka z selerem naciowym i kurczakiem można łatwo podzielić wśród gości lub domowników. Poznaj przepis na obłędnie pyszną sałatkę.

To były niezapomniane chwile. Tegoroczni maturzyści Technikum Mundurowego BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim cały czas wspominają swoją Studniówkę. Ostatnio podzielili się zdjęciami z balu.

Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.