Przegląd prasy Ciechocinek 14.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ciechocinku

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) wprowadził znaczące zmiany w systemie awansów i spadków między ligami. Od sezonu 2024/2025 zmienią się zasady decydujące o awansach do 3. ligi. Nowe przepisy dotyczą zarówno meczów barażowych, jak i kryteriów uczestnictwa w nich. To ważna informacja dla klubów z niższych lig, które marzą o awansie.

Idealna bułka tarta do kalafiora oraz fasolki szparagowej jest złocista, chrupiąca i ma wyraźny smak. Jest pewien trik, który pozwala to osiągnąć. Niektórzy popełniają błąd, przez który bułka tarta traci swoją chrupkość i nie zrobi się rumiana. Wyjaśniam, jak tego uniknąć i zrobić idealną, pyszną bułkę tartą do fasolki, kalafiora oraz innych potraw.