Przegląd prasy Ciechocinek 13.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ciechocinku

W czwartek, 9 listopada rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej została przewieziona do Kolegiaty świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nawiedziła też siostry Szarytki i Honoratki.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ciechocinka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Nawiedzenie Ikony w uzdrowisku. Zdjęcia”?

Prasówka 13.11 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To już 4. edycja Nocnego Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku. Bieg do uzdrowiska przyciąga biegaczy z całej Polski. To wyjątkowa impreza, bo uczestnicy biegną w oryginalnych przebraniach.