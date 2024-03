Przegląd prasy Ciechocinek 13.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ciechocinku

Początek wiosny to dla wielu osób czas na porządki. Przetrząsamy wtedy swoje domy i mieszkania, sprzątamy, segregujemy i zaglądamy do każdego kąta. Wszystko to często odbywa się w towarzystwie „kotów” i unoszącego się kurzu, powodując kichanie i łzawienie oczu. Skąd się bierze kurz? Sprawdź, czy kurz jest niebezpieczny i co można zrobić, żeby zmniejszyć jego ilość w twoim domu.