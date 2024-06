Przegląd prasy Ciechocinek 12.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ciechocinku

](https://stronakobiet.pl/dwa-ruchy-bronzerem-dadza-efekt-liftingu-zobacz-nowy-trik-na-konturowanie-twarzy/ar/c6p2-26435935) Przyłożyła do policzka dłoń, wykonała szybki ruch bronzerem w sztyfcie, kilka pociągnięć pędzelkiem i konturowanie twarzy gotowe. Instagramerka zaprezentowała nowy trik na wysmuklenie twarzy. Jak sama zapowiada, ma on dawać efekt liftingu. Zobacz, na czym dokładnie polega. Według mnie ten prosty sposób daje nadspodziewanie dobry rezultat.

Mrożony lub na ciepło, do lemoniady, koktajli, deserów czy herbaty. Syrop z mięty świetnie orzeźwi, usprawni trawienie, złagodzi ból brzucha, wzdęcia, mdłości. Do tego poprawi nastrój, doda energii i zrelaksuje. Syrop miętowy jest pyszny i uwielbiają go nawet dzieci. Wypróbuj prosty przepis na tani i zdrowy syrop z mięty.