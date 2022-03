Przegląd prasy 6.03.2022 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego zatrzymali 29-latka, który ma na swoim koncie włamania i kilkanaście kradzieży katalizatorów. Wycinał je z samochodów na terenie Ciechocinka i Raciążka. Do tej pory usłyszał 15 zarzutów.

Wiosna zbliża się wielkimi. Dni robią się coraz cieplejsze, a to oznacza napływ ludzi do popularnego Ciechocinka. Miasto od lat kusi wieloma atrakcjami. My przygotowaliśmy listę tych najpopularniejszych, których nie można przegapić odwiedzając uzdrowiskową stolicę Polski. Zapraszamy do galerii.