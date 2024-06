Przegląd prasy 6.06.2024 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

„Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych to program MON i MEN. Obejmie 3500 szkół. Jako jedyna w regionie zakwalifikowała się szkoła w Raciążku. Niezwykła lekcja już za uczniami.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Ostatnie lata pokazują ewolucję podejścia Polaków do planowania wyjazdów w okresie urlopowym. Na udany sezon liczy branża hotelarska, która promuje wśród turystów ideę tzw. direct bookingu, będącego najkorzystniejszą opcją dokonywania rezerwacji zarówno z punktu widzenia obiektów noclegowych, jak i ich gości. Czy zbliżający się sezon wakacyjny upłynie więc pod znakiem rezerwacji bezpośrednich?

Polskie plaże robią się coraz popularniejsze wśród zagranicznych turystów, którzy chętnie je odwiedzają, a potem recenzują w sieci. Na podstawie ich opinii powstał ranking 7 najlepszych plaż w Polsce według cudzoziemców – Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków, Szwedów i innych. Ciekawi cię, co im się tak spodobało w polskich plażach i które uznali za najlepsze, najpiękniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb dzieci? Poniżej przedstawiam ranking najlepszych polskich plaż zdaniem zagranicznych turystów. To gotowe pomysły na twój własny urlop nad morzem latem 2024!