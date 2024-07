Przegląd prasy 4.07.2024 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Ludzie na świecie są coraz więksi. Nadwagę ma aż 43 procent populacji, a 16 procent to osoby otyłe – podaje WHO. Tymczasem proste rozwiązania, jak znakowanie żywności kolorami czy podawanie tylko kaloryczności porcji nie są wcale skuteczne w walce z problemem. Eksperci polecają natomiast trend zwany pozytywnym odżywianiem, który ułatwia zdrowe podejście do jedzenia.