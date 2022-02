Przegląd prasy 27.02.2022 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

W sobotę na dworcu PKP we Włocławku pożegnano czterech Ukraińców, którzy wracają do swojego kraju, by bronić swojej ojczyzny Zobaczcie zdjęcia.

W sobotę w sparingu zmierzyli się trzecioligowcy z regionu. W Bydgoszczy Zawisza pokonał Unię Janikowo. Zobacz zdjęcia z meczu kontrolnego.