Przegląd prasy 22.12.2021 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Mamy dla was porcję zdjęć z Google Earth. Jest to aplikacja, która umożliwia nam oglądanie świata z satelity. Tak jak można by to było zobaczyć będąc w kosmosie. Zajrzeliśmy w aplikacji na najciekawsze budynki w Ciechocinku. Zobaczcie jak Ciechocinek wygląda z kosmosu. Po każdym zdjęciu z satelity dla porównania będziecie mogli zobaczyć zdjęcie z perspektywy, którą widzimy na co dzień.

Prasówka 22.12 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Znaki zodiaku zdaniem astrologów determinują wiele naszych cech charakteru. To właśnie im podobno zawdzięczamy wierność, skłonność do zdrad, czy wyjątkową inteligencję. A możemy nawet dowiedzieć się które znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu! Czy to możliwe? Jedni wierzą w to, co mamy zapisane w gwiazdach inni uważają to za kompletną bzdurę.