Przegląd prasy 22.06.2024 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił kampanię profrekwencyjną, w której do wygrania było 150 tysięcy złotych. Największą frekwencję w województwie miał Ciechocinek.

W drodze do korony Miss Polski 2024 finalistki przeżywają niezapomniane chwile. Pierwsze zgrupowanie w malowniczej Małopolsce to nie tylko przygotowania do wielkiego finału, ale również czas pełen atrakcji i niezwykłych wrażeń. Wszystko to na tle jubileuszowej, 35-tej edycji konkursu, która obchodzi swoje święto pod hasłem „Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją”. Zobaczcie zdjęcia finalistek w strojach kąpielowych.