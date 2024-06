Przegląd prasy 19.06.2024 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Protest bankomatów Euronet. We wtorek będzie można wypłacić niewielką ilość pieniędzy – maksymalnie do 200 zł. Euronet protestuje przeciwko zbyt niskim opłatom, ponoszonym przez operatorów płatności. We wtorek po południu prezes UOKiK zdecydował o postępowaniu wyjaśniającym w sprawie protestu Euronet.