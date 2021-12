Przegląd prasy 16.12.2021 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Ciechocinku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej Polan, podróż smaków i najlepszy przepis na barszcz z buraków „moja radość” na wigilię”?

Prasówka Ciechocinek 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Andrzej Polan, podróż smaków i najlepszy przepis na barszcz z buraków „moja radość” na wigilię Natura narzuca nam rytm, nie tylko w tym, jak mamy się ubierać, ale również jak mamy się odżywiać - podkreśla Andrzej Polan, autor wydanej niedawno książki kulinarnej „Cztery pory roku na Polanie Smaków”. Znany szef kuchni opowiada nam o tym, jak ważne jest gotowanie z rytmem natury oraz zdradza najlepszy przepis na barszcz z czerwonych buraków, idealny na wigilię i święta Bożego Narodzenia.

📢 Nordic walking do 66 km od Ciechocinka. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 18 - 19 grudnia Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w okolicy Ciechocinka? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać z Ciechocinka na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

📢 Kawa jako prezent dla bliskiej osoby? Podpowiadamy, gdzie można ją znaleźć Dziś kawa to jeden z najczęściej wybieranych napojów. Ma wielu zwolenników i koneserów. Starannie wybrana, elegancko zapakowana, idealnie nadaje się na prezent zarówno dla kogoś, z kim jesteśmy w bardzo oficjalnych stosunkach, jak i dla osoby bliskiej. Jak znaleźć odpowiednią mieszankę na obszernym rynku kaw, żeby prezent był trafiony? Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Prasówka 16.12 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

📢 Herbata na odchudzanie – jaka wspomaga spalanie tłuszczu? Działanie prozdrowotne herbaty sprawi, że chętniej po nią sięgniesz Herbata na odchudzanie – jaka najskuteczniej wspomaga spalanie tłuszczu? Zielona, czerwona, biała, a może oolong? Wszystkie rodzaje herbaty chińskiej pobudzają metabolizm i spalanie tłuszczu w organizmie. Chronią też przed stresem oksydacyjnym i zmniejszają zagrożenie rozwojem chorób metabolicznych. Sprawdź, która najskuteczniej wspomaga odchudzanie i w jakich dawkach najlepiej ją pić. 📢 Nie jedz tego na kolację, bo nie zaśniesz. Zadbaj o dobry sen i energię o poranku. Co można jeść, a czego lepiej unikać na kolację? Prawidłowa higiena snu warunkuje właściwe funkcjonowanie organizmu. Niedostateczna ilość lub słaba jakość snu może zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2. Spożywanie niektórych produktów przed snem może znacząco zmniejszać stężenie melatoniny i tym samym utrudniać zasypianie. Sprawdź, które produkty mogą ułatwić zasypianie oraz zapewnić lepszy sen.

📢 Sylwester miejski 2021/2022: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które w poprzednich latach były organizowane w wielu polskich miastach. Wszystko zmieniło się przez pandemię COVID-19. W 2021 r. z powodu IV fali koronawirusa odwołano wiele miejskich imprez, inne podzielono na kilka mniejszych wydarzeń. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach. 📢 Nowe 500 plus po Nowym Roku. Komu przysługuje 1500 zł na dziecko? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - jak i gdzie złożyć wniosek Kto może dostać 1500 zł na dziecko? Piszemy, czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i gdzie złożyć wniosek oraz kiedy ruszą wypłaty. To kolejny program wsparcia dla rodzin. Łączna maksymalna kwota do uzyskania w ramach RKO na jedno dziecko to 12 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły.

