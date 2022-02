Przegląd prasy 16.02.2022 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Dzień Singla to święto obchodzone 15 lutego. Jak jednak obchodzić tak dziwną okazję? Przykładowo, z grami typu single player. Oto trzy najnowsze propozycje, które mogą zainspirować was dziś wieczór do gry solo.

Polska obfituje w wiele pięknych miejsc i atrakcji. Wśród nich są z pewnością parki miniatur, które oprócz zapewnienia wspaniałej rozrywki mają wartość edukacyjną. To jedne z najlepszych miejsc do spędzenia wolnego czasu - bez względu na to, czy wybieramy się tam całą rodziną, czy samotnie. Przedstawiamy najlepsze parki miniatur, do których warto wybrać się będąc na południu Polski!

Chociaż najbardziej polecaną formą zdobywania szczytów z małym dzieckiem jest nosidełko lub chusta, niektórzy rodzice szukają alternatyw. Gdzie w góry z dzieckiem wózku? Mamy dla Was kilka propozycji na wyprawy w pasma górskie różnych regionów Polski. Proste, niewymagające szlaki, które można pokonać z dzieckiem w wózku, to świetny pomysł na aktywną wycieczkę razem z maluchem.