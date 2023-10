Przegląd prasy 13.10.2023 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

W Polsce jest wiele uzdrowisk oferujących zabiegi na najwyższym poziomie. Do sanatorium chory jedzie, by odzyskać sprawność po urazie czy zdrowie po przebytej chorobie. Do sanatorium można wyjechać za darmo osoba, która posiada skierowanie NFZ. Jednak kolejki oczekujących na pobyt w uzdrowisku są bardzo długie. Jak można wyjechać do sanatorium za darmo bez kolejki? Zobacz listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w sanatorium.

Koalicja Obywatelska tak naprawdę lekceważy polskich rolników i stawia zawsze tylko na rozwój wielkich miast. Swego czasu jakieś nadzieje polska wieś pokładała w AgroUnii, ale ubieganie się o mandat poselski jej lidera z list KO zniszczyło zaufanie grupy rolników do tego ugrupowania. Bo kogo Michał Kołodziejczak teraz uwiarygadnia? Jego chęć dorwania się do Sejmu sprawia, że sam sobie zaprzecza, bo z jednej strony mówi o obronie wsi i rolników, a jednocześnie - dla osobistej kariery - zdradza ich i idzie do Koalicji Obywatelskiej. A składa się ona z różnych ugrupowań, w tym tzw. "Zielonych", którzy są jawnie wrodzy rolnictwu, uważając, że szkodzi ono przyrodzie. Z kolei PSL od dawna nie jest partią rolników, tylko urzędników samorządowych. A o elektoracie chłopskim przypomina sobie raz na cztery lata, kiedy są wybory. Bo wtedy walczy o przeżycie, o przetrwanie... Może to nie jest wypowiedź polityczna w tym momencie, ale ja bym się bardzo cieszył, żeby w sprawach istotnych - a niewątpliwie przyszłość polskiej wsi jest jedną z takich - było mniej atakowania się, takiego walenia po łbie cepem politycznym, a więcej chęci do współpracy - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS, kandydat KW PiS do Sejmu z okręgu toruńsko-włocławskiego, miejsce 5.