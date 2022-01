Przegląd prasy 12.01.2022 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Sprawdziliśmy, jakie imiona w 2021 roku najczęściej nadawano dzieciom urodzonym w Inowrocławiu. Co ciekawe, w TOP-owych piątkach zabrakło liderów 2020 roku, czyli takich imion jak Lena i Jan. Jakie są najpopularniejsze imiona 2021 roku? Sprawdźcie.

Rynek mieszkaniowy jest dziś przeciążony – ceny rosną jak szalone, bo podaż nie nadąża za popytem. Eksperci widzą dwa możliwe scenariusze na 2022 rok.: ciąg dalszy cenowego szaleństwa lub pierwsze od lat uspokojenie. W obu wariantach zakup mieszkania będą jednak utrudniały drożejące kredyty hipoteczne. Sprawdź, jak widzą to eksperci!

W poniedziałek, 10 stycznia ok. g. 8 przy ul. Matejki w Wąbrzeźnie boso w samej piżamie szedł w mroźny poranek 2,5-letni chłopiec. Jego mama w tym czasie odsypiała niedzielną imprezę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Awokado znane jest zwłaszcza jako zdrowy i smaczny owoc. Warto też wiedzieć, że posadzone w doniczce rośnie szybko i stosunkowo łatwo staje się okazałą rośliną dekoracyjną o dużych, intensywnie zielonych liściach. Zdarza się też, że zakwitnie i zaowocuje w domowych warunkach, ale są to sytuacje nader rzadkie. Podpowiadamy, jak wyhodować awokado z pestki w domu i jak o nie zadbać.

Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największych perełek polskich uzdrowisk. Obejrzyjcie stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak bardzo zmienił się Ciechocinek!