Przegląd prasy 12.07.2023 Ciechocinek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Lawenda to nie tylko ozdoba ogrodu. Kwiaty lawendy warto ścinać i suszyć, bo mają wiele zastosowań. Pięknie wyglądają w suchych bukietach, można je wykorzystać do woreczków zapachowych, np. do odstraszania moli. Ale suszone kwiaty lawendy to także zioło, z którego można przygotować napar lub dodawać do zwykłych herbat. Zapach lawendy, również suszonej, relaksuje i uspakaja. Podpowiadamy, kiedy ścinać lawendę i jak ją suszyć, żeby zachowała wszystkie swoje walory. Podpowiadamy też, jak ją wykorzystać w domu.