Przegląd prasy 11.06.2020 Ciechocinek, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Prasówka Ciechocinek 11.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy z Urzędem Miasta w Aleksandrowie powstał projekt, który ma na celu nadanie „nowego życia” staremu, martwemu pniu ściętego drzewa w Parku Miejskim im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim.

500 plus na wakacje to kolejny nowy projekt, który chce wprowadzić rząd. Tylko jednorazowe wsparcie ma być wypłacane w postaci bonu na każde dziecko. Powody do zadowolenia mają rodziny, które mają dzieci. Jednak nowy pomysł rządu nie podoba się rodzinom bezdzietnym, a także singlom. Są oni oburzeni: znowu nic nie dostaniemy.