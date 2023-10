Przedszkola w Ciechocinku w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Ciechocinku?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć placówka.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są na ogół w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Decyduje o tym dana placówka. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Niepubliczne przedszkola w Ciechocinku działają zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo w samej placówce .

Kryteria w procesie rekrutacyjnym w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, a więc przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Ciechocinku?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatia wobec innych dzieci.