Przedszkola w Ciechocinku w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Niepubliczne przedszkola w Ciechocinku działają według przepisów, które określone są w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024__ znajdziesz na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być inne.

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe lub w starej formie, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Ciechocinku?

Nauka w przedszkolu pozostaje niezwykle istotna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.