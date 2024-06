Prasówka z Ciechocinka 23.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W ciepłą pierwszą sobotę wakacji (22.06.2024) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku ruch był spory. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, dużo było czereśni, ogórków i pomidorów. Jak zawsze można też było kupić kwiaty i sadzonki, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu oraz ogrodu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku.