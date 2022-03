Prasówka Ciechocinek 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z wtorku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03, w Ciechocinku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalnie: Polska w finale baraży MŚ 2022. Rosja ukarana walkowerem”?

Prasówka Ciechocinek 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalnie: Polska w finale baraży MŚ 2022. Rosja ukarana walkowerem To już oficjalne! Rosja została ukarana walkowerem w półfinale baraży o MŚ 2022 z Polską. To oznacza, że Polska automatycznie awansowała do finału, w którym zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Mecz finałowy odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

📢 Trzynasta emerytura 2022 niedługo na Twoim koncie. Kiedy ZUS wypłaci "trzynastkę"? 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto) - tyle wyniesie trzynasta emerytura w 2022 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznej przeleje ją na konta emerytów już za kilka tygodni. Emeryci w 2022 roku mogą spodziewać się jeszcze jednego bonusu w postaci czternastej emerytury. Wszystkie najważniejsze informacje na temat "trzynastki" i "czternastki" znajdziecie w artykule. W galerii zamieszczamy natomiast wyliczenia emerytur po waloryzacji, która w tym roku wynosi aż 7 procent.

📢 Dzień Kobiet 2022 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia] W aleksandrowskim ŚDS jak co roku uczczono Dzień Kobiet. Na Panie z ośrodka czekała moc atrakcji, a wszystko w pałacowym stylu. Imprezę odwiedzili też zbójnicy! Jesteście ciekawi jak było? Zapraszamy do galerii.

Prasówka 9.03 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niebiańskie ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami. Nie uwierzysz, jak łatwo je zrobić! Podajemy najlepszy przepis na rewelacyjny deser Szukasz pomysłu na pyszny deser na święta, imieniny, czy na niedzielę? Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na niebiańskie ciasto migdałowe. To pyszny, wilgotny i aromatyczny wypiek, który zawsze się udaje. Co więcej, to przysmak bez mąki i tłuszczu! Czegoś takiego naprawdę warto spróbować. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak przygotować ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami.

📢 Dzień Kobiet. Poznaj sylwetki 6 inspirujących współczesnych Polek, które pokazują siłę kobiet w społeczeństwie 8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. W tym dniu panie świętują m.in. wolność i niezależność, o które w przeszłości nieraz trzeba było walczyć. Oczywiście w kwestii równouprawnienia pozostało jeszcze wiele do zrobienia, jednak Polska jest dziś pełna silnych kobiet, które imponują i inspirują. Przybliżamy sylwetki 6 z nich. 📢 Dzień Mario 2022 - czym jest, kiedy przypada i jakie atrakcje w tym roku zapowiedziało Nintendo? Mario to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z branży gier wideo. Jego charakterystyczny wygląd, włoski akcent i setki występów w tytułach od Nintendo zapewniły mu międzynarodową sławę. Od pewnego czasu twórcy wąsatego hydraulika obchodzą pewnego szczególnego dnia święto bohatera - Dzień Mario. Kiedy przypada Dzień Mario 2022 i jakie atrakcje na ten rok szyukuje Nintendo?

📢 Kulinarne rewolucjonistki. Poznaj 5 niezwykłych kobiet, które zmieniły oblicze gastronomii W świecie gastronomi jest wiele silnych i uzdolnionych kobiet, które swoimi osiągnięciami mogą zawstydzić niejednego szefa kuchni. Wybraliśmy dla Ciebie pięć prawdziwych kuchennych rewolucjonistek. Co je łączy? Są silne, pełne pasji, pomysłów i wiary we własne możliwości i marzenia. Poznaj ich osiągnięcia i wpływ, jaki wniosły do świata kulinariów. 📢 Paliwa nie zabraknie, ale ceny mogą rosnąć. Wojna i sankcje dyktują ceny na stacjach w regionie Kierowcy przecierają oczy, bo właściwie nie ma dnia, by paliwo na polskich stacjach nie zdrożało o kilka - kilkanaście groszy. To oczywiście z powodu szalejących cen na światowych rynkach ropy naftowej i osłabienia polskiej waluty. Na te zjawiska wpływa oczywiście wojna na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję.

📢 Rosyjski oligarcha: śmierć ludzi na Ukrainie to trudna do uzasadnienia tragedia. Kreml milczy Jeden z najbogatszych Rosjan, Władimir Lisin, napisał do swoich pracowników, że dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu jest zawsze lepsze niż użycie sił. 📢 "Przepraszam, że przeszkadzam...". Rodziny rosyjskich żołnierzy dzwonią na ukraińską infolinię „Przepraszam, że przeszkadzam, dzwonię w sprawie mojego brata”, "Masz jakieś informacje o moim mężu?", „Witam, czy to jest miejsce, w którym mogę dowiedzieć się, czy dana osoba żyje?” - to fragmenty nagrań audio wykonanych na infolinię ukraińskiego rządu. 📢 Najbogatsi polscy sportowcy. Stoch, Piątek, Świątek - ile zarabia sportowiec w Polsce? Polscy sportowcy, w szczególności piłkarze są znani na całym świecie. Gra w prestiżowych drużynach sprzyja zarabianiu pokaźnych sum pieniędzy, jednak nie tylko piłka nożna jest dochodowym sportem. Jakie są więc zarobki sportowców w Polsce? Kim jest najlepiej opłacany sportowiec 2021 roku? Sprawdźcie zestawienie!

