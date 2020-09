Prasówka Ciechocinek 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Oto zdjęcia najpiękniejszych mieszkanek Aleksandrowa Kujawskiego, jakie znaleźliśmy na Instagramie. Zobaczcie, gdzie się najchętniej fotografują oraz jakie zdjęcia zyskały największe zainteresowanie na tym popularnym portalu społecznościowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim poinformował o kolejnych zakażeniach koronawirusem w ciechocińskich sanatoriach.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.