Prasówka Ciechocinek 6.04.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Funkcjonariusze CBŚP i KAS we współpracy ze strażą graniczną rozbili grupę przestępczą, która działała głównie w powiecie świeckim. Łącznie zatrzymano dziewięć osób.

Architekt powinien wiedzieć, jak zaprojektować sensowny budynek. Te zdjęcia udowadniają jednak, że nie każdy to potrafi. Oto budowle z całego świata, które budzą rozbawienie przemieszane z przerażeniem. Jak można było coś takiego stworzyć?

Napływ do Polski ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy sprawia, że coraz bardziej palące staje się pytanie: jak zapewnić im dach nad głową? Na rynku najmu już zaczyna brakować mieszkań, a państwo nie ma póki co żadnego długofalowego planu działania. Co w tej sytuacji może zrobić Polska? Ekspert Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR proponuje 5 rozwiązań, na których zyskaliby także Polacy.