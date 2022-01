Prasówka Ciechocinek 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Gdy COVID-19 wymaga leczenia w szpitalu, u pacjentów często występują objawy neurologiczne. Mają też wysokie poziomy markerów krwi, które sygnalizują uszkodzenia w mózgu. Podobnie jest u osób z chorobą Alzheimera, jednak zmiany degeneracyjne są znaczniejsze! To wyjaśnia ich wspólne objawy, takie jak mgła mózgowa, osłabienie mięśni czy zaburzenia sensoryczne. Sprawdź nowe informacje na ten temat!

Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.