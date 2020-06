Prasówka Ciechocinek 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Ciechocinku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „AniKa Dąbrowska z debiutem jak marzenie. Pierwsza płyta "Afirmacja" właśnie się ukazała. AniKa to zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids”?

Prasówka Ciechocinek 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 AniKa Dąbrowska z debiutem jak marzenie. Pierwsza płyta "Afirmacja" właśnie się ukazała. AniKa to zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids Czekałam na ten moment całe swoje życie. Od najmłodszych lat – kiedy tylko zaczęłam śpiewać - mówi AniKa. Idolka młodego pokolenia pokazuje, że pomimo choroby, można realizować swoje marzenia. Pierwsza płyta już dostępna. Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła. 📢 Droga wjazdowa z Torunia do Ciechocinka już czynna dla kierowców [zdjęcia] Za nami uroczyste otwarcie bardzo ważnego dla układu komunikacyjnego Ciechocinka, remontu drogi wjazdowej do uzdrowiska z kierunku Torunia - ul. Wołuszewskiej.

📢 Jacek Pałkiewicz: "Powiedzmy to twardo. W Polsce jest dokąd pojechać" Mam podwójne, polskie i włoskie obywatelstwo. Jedną nogą mieszkam w Polsce, drugą – we Włoszech. Na włoskim rynku, na którym notabene jestem doceniany i rozpoznawalny na ulicy, czuję się dumnym Polakiem. Ale moja dusza jest rozpołowiona – połowa należy do Włoch, druga połowa jest polska. Sumienie mam czyste - czuję się usprawiedliwiony, żyjąc z podwójną duszą, ponieważ to usprawiedliwienie zapewnia mi dziś zjednoczona Europa 📢 Ernest Kuchar: W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóźnionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koronawirusa Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin. 📢 Problem ze ślimakami w ogrodzie? Polecamy rośliny, których nie zjedzą Ślimaki potrafią doszczętnie zniszczyć rośliny, ale na szczęście nie wszystkie im smakują. Polecamy rośliny, których ślimaki nie jedzą.

📢 Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem! Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Piątek to ostatni dzień kampanii, od soboty cisza wyborcza, w niedzielę wybory Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili. 📢 Biznes online rozwija się w dużym tempie. Czy Twoja firma jest gotowa na rewolucję cyfrową? O tym, że biznes online jest ważnym fundamentem, na którym należy budować firmę, przekonały nas doświadczenia ostatnich miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy postawili na online – wygrywali. Doświadczenia czasu pandemii przekonały wiele polskich firm do zmiany priorytetów i form działania. Wykorzystanie kanału online do pokazania swojej działalności, pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych Klientów, a także sprzedaży produktów czy usług stało się podstawowym celem. Jak prowadzić biznes online w branży offline?

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.