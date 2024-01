Prasówka Ciechocinek 26.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Był to wieczór intensywnych kolorów i gustownych stylizacji. W środę (24 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Na wydarzenie przybyła plejada gwiazd. Dorota Stalińska zaskoczyła niezwykle kobiecą suknią rodem z lat 30. ubiegłego wieku, a Małgorzata Rożniatowska zestawieniem sukienki ze spodniami i dodatkiem ozdobnych klapek.

Przez dwa tygodnie na Placu 3 Maja stał model ludzkich płuc. Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego mogli sprawdzić jakość powietrza. Na zakończenie akcji odbyła się konferencja prasowa. - Kampania ma zachęcić do wymiany źródeł ciepła – powiedziała Paulina Warachim z fundacji „Zielone Kujawy”.

Kolizja przy rondzie w Odolionie. Kierujący volkswagenem wjechał do rowu.

Rozwój aplikacji mObywatel był niewątpliwie jednym z sukcesów poprzedniego rządu. Teraz nowy minister cyfryzacji kontynuuje wsparcie apki i zapowiada nowości, które wkrótce pojawią się dla wszystkich. A te będą skierowane głównie do kierowców, którym mObywatel znacząco ułatwi życie. Co nowego się pojawi? Sprawdź.

Katarzyna Dowbor zachwyca ogromem energii, zaskakuje swoich fanów nowymi projektami zawodowymi, a w mediach społecznościowych dzieli się aktywnymi momentami z życia. Nie tylko wigoru, ale i świetnego wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna rówieśniczka. Prezenterka ubiera się zawsze adekwatnie do sytuacji, modnie, a jednocześnie bardzo praktycznie.

Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość!

W środę, 24 stycznia przy DK 91 strajkowali rolnicy nie tylko z powiatu aleksandrowskiego. Na razie był to protest pokojowy, bez blokady głównej drogi.