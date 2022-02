Prasówka Ciechocinek 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego rozmawiał z Oleksandrem Plodystyi, konsulem generalnym Ukrainy w Gdańsku i w imieniu aleksandrowskiej społeczności przekazał wyrazy solidarności, smutku, ale i oburzenia z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

Dziwne miejsca w Polsce to gratka dla fanów podróży z dreszczykiem emocji. To nie najpopularniejsze atrakcje turystyczne, nie leżą też na często uczęszczanych szlakach. Trzeba się trochę wysilić, aby do nich dotrzeć, jednak jeśli pasjonują Cię osobliwości – na pewno docenisz tę dziwną stronę polskiej mapy. Wiesz, które miasto w Polsce zainspirowało Mary Shelley do napisania o Frankensteinie, a które nazywane jest polską stolicą UFO? Zajrzyj do galerii i poznaj odpowiedź.