Prasówka Ciechocinek 22.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Jest projekt uchwały w sprawie sprzedaży fragmentu historycznej drogi na zamek w Golubiu-Dobrzyniu. To zaledwie 100m2, ale o ogromnym znaczeniu. Cenę wywoławczą określono 6,9 tys. zł netto. - Jako partner, sąsiad zostaliśmy źle potraktowani przez miasto. Nie wyobrażam sobie, by doszło do sprzedaży tego gruntu – mówi prezes PTTK Stefan Borkowicz. Co Państwo o tym sądzą? Czekamy na głosy w sondzie i komentarze na Facebooku.