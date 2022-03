Prasówka Ciechocinek 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ciechocinka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Macie popularne nazwiska w Inowrocławiu i okolicy? Zobaczcie, ilu jest Was na świecie”?

Aleksandrowscy policjanci zatrzymali 22-latka, który kierował autem pod wpływem narkotyków. W trakcie kontroli we wnętrzu jego pojazdu policjanci znaleźli amfetaminę. Młody mężczyzna stracił już prawo jazdy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Słona woda, którą był wypełniony, miała podobne właściwości jak ta z Morza Śródziemnego. Słynny basen termalno-solankowy w Ciechocinku działał do końca XX w., a odwiedzały go tłumy z całej Polski. W uroczystym otwarciu, 4 czerwca 1932 roku, wziął udział prezydent II RP - Ignacy Mościcki. W naszej galerii zobaczycie jak obiekt wyglądał za czasów świetności i jak prezentuje się obecnie.

Na podstawie popularnej aplikacji do rezerwacji noclegów przygotowaliśmy dla Was listę obiektów, które oferują najtańszy dobowy pobyt dla dwóch osób w Ciechocinku. W tych miejscach nie zapłacicie więcej niż 200 złotych. Zapraszamy do naszej galerii.