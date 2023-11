Prasówka Ciechocinek 2.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Wieczorem cmentarze wyglądają zjawiskowo. To za sprawą zniczy, które palą się niemal na wszystkich grobach. Zobaczcie zdjęcia z Aleksandrowa Kujawskiego , które skłaniają do zadumy

Atak kaszlu może wystąpić z różnych powodów. Istnieje kilka sposobów, by go powstrzymać w przypadku, gdy wymknie się spod kontroli. Podpowiadamy także, jak zapobiegać napadom kasłania w przypadku dorosłych, jak i dzieci.

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

W uroczystość Wszystkich Świętych ruszyliśmy na cmentarze, by w zadumie i modlitwie wspominać tych, którzy odeszli. Tak było na cmentarzu komunalnym w Aleksandrowie Kujawskim.

Około godziny 16 na ulicy Wojska Polskiego doszło do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Ranny został motocyklista.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [3-5 listopada 2023]?

W Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Aleksandrowie Kujawskim dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Tym razem zajęcia poprowadził pracownik włocławskiego WORD, Marcin Dyoniziak.

Nawet jeśli ktoś dopiero teraz postanowił zatankować, cena paliwa nie powinna go przerazić. Do tego kilka złowionych promocji tuż przed świętami, ekonomiczna jazda i tani wyjazd na cmentarze stanie się faktem. Sprawdzamy, jak radzą sobie Polacy.