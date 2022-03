Prasówka Ciechocinek 17.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Ciechocinek jest uzdrowiskiem od przeszło 185 lat. Miejscowość dawno temu zyskała rangę kultowej dzięki tysiącom turystów i kuracjuszy pojawiających się tutaj każdego roku i ogromnej bazie medycznej w postaci szpitali i sanatoriów. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pacjentów podczas różnorodnych zabiegów w latach 30-tych i 40-tych. Sprawdźcie, jak to kiedyś wyglądało.

smukłe i lekkie etui smart folio do ipada pro chro…

Smart Folio do iPad Pro 12,9 cala 5. generacji MM6P3ZM/A Etui APPLE

Prasówka 17.03 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sałatki i surówki powinniśmy jeść codziennie. Jeśli stanowią dodatek do posiłku, nie muszą być bardzo skomplikowane, a nawet im prostsze, tym lepsze. Mamy dla Ciebie rewelacyjny przepis na pyszną i jednocześnie niezwykle łatwą i szybką do wykonania sałatkę do obiadu z zielonych warzyw. Potrzebujesz jedynie trzech składników. Zobacz przepis.