Prasówka Ciechocinek 16.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Donald Tusk wystąpił podczas wiecu węgierskiej opozycji w Budapeszcie. Jego wizyta w stolicy Węgier spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków partii rządzącej. Wystąpienie byłego premiera Polski odbywało się w tym samym czasie, kiedy swoją wizytę w pogrążonym wojną Kijowie odbywają premier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński.

Bezpieczeństwo żywnościowe świata jest zagrożone, ostrzegają analitycy. Powodem jest wojna i jej wpływ m.in. na rynek nawozów. "O co chodzi z tymi nawozami? Jak są drogie, to niech nie kupują" - takie komentarze dotyczące rolników i ich kłopotów z drogimi i czasem niedostępnymi nawozami można znaleźć w sieci. Wyjaśniamy, o co chodzi i dlaczego to może być dopiero początek problemów na rynku żywności.