Prasówka Ciechocinek 15.11.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Sebastian Borowiak, dyrektor Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy mówi o standardach zimowego utrzymania dróg, przygotowaniach do kolejnego sezonu zimowego, ilościach sprzętu i zasobach magazynowych. Podczas spotkania w Obwodzie Utrzymania Autostrady w Pikutkowie pokazano także sprzęt do utrzymania dróg. Zobaczcie zdjęcia.

Nawet co drugi diabetyk będzie miał chorobę nerek, a na cukrzycę cierpieć będzie wkrótce jedna na 10 osób w Polsce. Wśród seniorów oba problemy należą do najbardziej powszechnych i ze sobą powiązanych, prowadząc do trwałych uszkodzeń nerek, które wymagają dializ. Tymczasem powikłaniom cukrzycy można zapobiegać, m.in. kontrolując cukier. Co warto wiedzieć, by chronić swoje zdrowie?